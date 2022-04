Vielseitig waren die feierlichen Angebote der Seelsorgeeinheit Schwetzingen/Oftersheim/Plankstadt, von denen es an dieser Stelle nur ein Überblick gibt.

Am Abend des Gründonnerstags begann die katholische Kirchengemeinde die drei österlichen Tage vom Leiden, vom Tod und von der Auferstehung Jesu Christi mit Messfeiern vom letzten Abendmahl in den Kirchen St. Pankratius in Schwetzingen

...