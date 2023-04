Osterputz im Hirschacker in Schwetzingen

Schwetzingen. Dieses Signal war vorbildlich und großartig: Am Samstagmorgen beschlossen zwölf Bewohner im Hirschacker nicht alleine vor ihrer eigenen Haustür zu kehren, sondern sich ehrenamtlich, gemeinnützig und umweltbewusst für ein sauberes Umfeld zu engagieren. Jeder der Beteiligten investierte trotz schlechter Wetterprognosen drei Stunden dafür, eine große Menge wild in der Natur entsorgten Müll einzusammeln und der Entsorgung zuzuführen.

Federführend waren einmal mehr die Aktivposten der Siedlergemeinschaft. Bereits im Vorfeld stellten sie ihre jahrzehntelange Erfahrung in den Dienst der guten Sache und stellten rechtzeitig die Weichen für die reibungslosen Abläufe. „Unser Dreckwegtag, auch gerne Osterputz genannt, findet alljährlich eine Woche vor dem Osterfest statt. Auf unserer Gemarkung gibt es etliche problematische Stellen, an denen verantwortungslose Zeitgenossen immer wieder ihre Abfälle unsachgemäß entsorgen“, bedauert der Siedlerbund-Vorsitzende Rudi Hoffmann bei seiner Begrüßung.

Simon Tellermann und Karsten Duda haben eine Schubkarre voller Flaschen und ein Paar Schuhe aufgepickt. © Rieger

In sechs Gruppen schwärmten die Helfer aus, um in Hecken, Büschen, unter der Autobahnbrücke, am Sportplatz und am Waldrand teilweise große Mengen von Bauschutt, alten Abdeckplanen, Tapeten- und Laminatresten, wie auch vier Kanister mit Auto-Altöl einzusammeln. Hinzu kamen eine uralte Neonröhre, eine Holzpalette, Winterschuhe, Polster- und Lederbezüge von einem ausgedienten Wohnzimmersofa, ausrangierte Reisekoffer, ein Teppich, Bettvorleger und vieles mehr.

Nicht viel Verbessung im Vergleich zum Osterputz im Hirschacker 2022

„Im Verhältnis zu den Vorjahren hat sich leider nicht viel verbessert“, sagen Karsten Duda und Simon Tellermann hinsichtlich der unerlaubten Müllentsorgung im Hirschacker. „Trotz gesetzlicher Gegenmaßnahmen scheinen Plastik- und Wegwerfbecher zu unlösbaren Dauerproblemen zu werden“, stellten sie fest. Auch „Flachmänner“, weggeworfene Coronamasken und Zigarettenkippen fielen auf.

Wie schon oft waren auch die Grünflächen und Böschungsbereiche der südlichen und nördlichen Zufahrtswege „Hotspots“. Speziell die Bereiche um die Fastfood-Restaurants. Die Greifzangen und Müllbeutel wurden vom städtischen Bauhof zur Verfügung gestellt. Von dort aus erfolgt jetzt auch die fachgerechte Entsorgung. Die Ehrenamtlichen hatten sich mit Handschuhen und wetterfester Kleidung versorgt. „Ehrensache“ seitens der Stadt war ein stärkendes Dankeschön-Vesper für auf dem Siedlergelände.