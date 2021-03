Ostern für Kinder und Familien in Pandemiezeiten? Dafür hat sich die Schwetzinger Ökumene etwas Besonderes einfallen lassen.

Von Palmsonntag, 28. März, bis zum Weißen Sonntag, 11. April, werden kleine und große Osterentdecker eingeladen, in der Kirche St. Maria vorbeizuschauen, die täglich von 9 bis 17 Uhr am Seiteneingang geöffnet ist. Im dortigen Altarraum wird ein Osterweg zu finden sein – gestaltet von Isabel Hawranke und Sebastian Binder aus der katholischen Seelsorgeeinheit sowie Margit Rothe von der evangelischen Kirchengemeinde Schwetzingen.

An vorbereiteten Stationen können die Besucher sich hineinnehmen lassen in die letzten Tage Jesu: Vom Einzug in Jerusalem bis hin zu Jesu Auferstehung laden biblische Texte, Bilder, Symbole, Rätsel oder Überraschungen zum Mitnehmen dazu ein, die Kar- und Ostertage intensiv zu erleben. Warum ritt Jesus auf einem Esel? Was hat ein Fuß mit Gründonnerstag zu tun? Und wie kann man sich leicht sein Abendmahlsbrot selbst backen? Solche Fragen und viele mehr werden beim Betrachten und Bestaunen des Osterwegs ganz von alleine beantwortet.

Der Weg wird zunächst zu den Stationen Palmsonntag, Gründonnerstag und Karfreitag aufgebaut; für das Osterfest wird er dann erweitert und ergänzt. So lohnt es sich sogar, mehrfach vorbeizuschauen. zg