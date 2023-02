Pacht steigt moderat an

Der Gemeinderat genehmigte in seiner jüngsten Sitzung den Abschluss eines neuen Vertrages über den Betrieb und die Finanzierung des Luthersaals zwischen der evangelischen Kirchengemeinde und der Stadt. Die Partner hatten im Dezember 2004 einen ersten Vertrag zum Wiederaufbau und Betrieb des abgebrannten Gemeindehauses besiegelt. Der Luthersaal wurde seither über ein komplexes Verteilungssystem von beiden Seiten finanziert. Durch die neuen Modalitäten rechnet die Stadt zwar mit Mehraufwendungen, aber auch damit, dass der Luthersaal auf Dauer zumindest keine nennenswerten laufenden Defizite produziert und aus dem Betrieb Beiträge zur Sanierung und Unterhaltung erwirtschaftet werden können.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das Lutherhaus neben der evangelischen Stadtkirche ist durch seine Lage und Infrastruktur ein vielseitig genutzter Ort für Veranstaltungen aller Art, nicht nur drinnen im Saal, sondern auch als Ergänzung zu Veranstaltungen etwa auf den Kleinen Planken. Die Stadt, die den Betrieb aufrechterhalten möchte, trägt künftig 80 Prozent aller anfallenden Reparatur- und Instandhaltungskosten sowie für bauliche Maßnahmen und bewegliche Anlagegüter. Sie erhält dafür das Belegungsrecht für 40 Veranstaltungstage.

Da die Stadt seit 1. Januar umsatzsteuerpflichtig ist, wird die Vermietung künftig direkt von der Kirche abgewickelt. Auch die Vereine buchen und bezahlen die Nutzung künftig nur noch bei der Kirchengemeinde. Um eine Schlechterstellung der Vereine zu verhindern, übernimmt die Stadt für maximal drei Veranstaltungstage 50 Prozent der Kosten. Das hatte der Gemeinderat bereits in seiner Sitzung im November beschlossen. Der neue Vertrag hat wieder eine Laufzeit von 20 Jahren. Im Ergebnis hatte die Stadt 2019, dem letzten Jahr vor der Pandemie, inklusive der Abrechnung der Betriebskosten von 2018 rund 44 300 Euro getragen, denen rund 12 200 Euro aus Mieterträgen gegenüberstanden.

Mehr zum Thema Gemeinderat Wie geht es mit den Kasernen in Schwetzingen weiter? Mehr erfahren

Die Erhebung der Daten für die Neukalkulation der Gebührensätze hatte ergeben, dass kircheninterne Veranstaltungen bislang beim Luthersaal selbst keinen Umsatz ausgelöst hatten. Um ein reales Bild der Wirtschaftlichkeit des Saals zu erhalten und die Finanzierung transparent abrechnen zu können, werden Nutzungen künftig kirchenintern zu den geltenden Gebührensätzen verrechnet. Oberbürgermeister Dr. René Pöltl bezeichnete das Lutherhaus mit seinen Vermietungen als „echtes Erfolgsmodell“. Die Veranstaltungsstätte sei kein Zuschussbetrieb, nur bei der Unterstützung der Vereine. Der Beschlussvorschlag ging ohne Diskussion und Stellungnahmen einstimmig durch.

Ein Beispiel: Die Miete für das gesamte Lutherhaus kostete bisher 1150 Euro pro Tag. Das steigt jetzt auf 1350 Euro – angesichts der gestiegenen Energiepreise durchaus vertretbar, sagt Pfarrer Stefen Groß. Wenn jetzt ein Verein oder eine vergleichbare Einrichtung – beispielsweise die Freien Wähler mit ihrem Schlachtfest am Samstag – das Haus mieten, zahlen sie 1350 Euro, bekommen aber die Hälfte von der Stadt als Zuschuss, also 675 Euro. Vorher mussten sie 575 Euro Gebühr entrichten. Es ist also tatsächlich um 100 Euro teurer geworden.