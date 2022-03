Paketbombenserie bei Wild und Lidl: Hinweise nach Aufruf in "Aktenzeichen XY ungelöst"

Stuttgart/Eppelheim. Im Fall der Paketbombenserie an Lebensmittelfirmen haben die Ermittler nach einem Aufruf im Fernsehen mehrere neue Hinweise erhalten. Bereits während der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY ungelöst" am Mittwochabend seien verschiedene Hinweise eingegangen, sagte ein Sprecher des Landeskriminalamts Baden-Württemberg am Donnerstag in Stuttgart. Die Ermittler bekämen zudem weiter Hinweise, sagte der Sprecher. Diese würden nun geprüft.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Mehr zum Thema Eppelheim Nach Paketbombenserie bei Wild und Lidl: Polizei sucht nach weiterem Fall neuen Verdächtigen Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Justiz Tierische "Schnüffler": Liefern Suchhunde Beweise gegen den Eppelheimer Paketbomber? Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Landgericht Heidelberg Mutmaßlicher Briefbomber bestreitet Vorwürfe: „Ich bin nicht die von Ihnen behauptete Person" Mehr erfahren

Die Ermittlungsbehörden hatten am Mittwoch bekanntgegeben, dass es einen weiteren Fall einer Paketbombe gegeben habe, den sie demselben Täter zuschreiben wie die vorigen Fälle im Februar 2021. Demnach wurde im Dezember 2021 ein 74-Jähriger in Frankfurt am Main von einem Sprengsatz aus einer öffentlich zugänglichen Mülltonnenbox schwer verletzt. Die Ermittler gehen aufgrund der verbauten Komponenten der Paketbombe davon aus, dass diese vom selben Täter stammt wie die Paketbomben an den Getränkehersteller ADM Wild in Eppelheim und die Lidl-Zentrale in Neckarsulm. Ein Paket an den Babynahrungshersteller Hipp im oberbayerischen Pfaffenhofen an der Ilm wurde am Flughafen München abgefangen und entschärft.

Fotostrecke Großeinsatz auf dem Firmengelände von ADM Wild 9 Bilder Mehr erfahren

Die mit dem Fall betrauten Staatsanwaltschaften Heidelberg und Frankfurt am Main haben eine Belohnung von insgesamt 10 000 Euro ausgesetzt.