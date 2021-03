Die Feuerwehr Schwetzingen wurde im Februar zu insgesamt 30 Einsätzen gerufen, so heißt es in einer Mitteilung von Pressesprecher Matthias Arnold. Darunter waren sieben Kleinbrände, eine Erste-Hilfe-Leistung, als eine gestürzte Radfahrerin versorgt werden musste, drei Fehlalarme infolge ausgelöster Brandmeldeanlagen und drei sonstigen Einsätze, davon zwei Amtshilfen für die Polizei.

Den Schwerpunkt der Einsätze bildeten wieder die Hilfeleistungen. Hierunter fielen vier Ölspurbeseitigungen und Straßenverunreinigungen, vier Unterstützungen Rettungsdienst, wobei zweimal bei laufender Reanimation zusätzlich mit der Drehleiter gearbeitet werden musste. Bei einem Einsatz wurde die Wehr in Brühl nach dem Einbruch einer Person auf der Eisfläche auf den Schwetzinger Wiesen unterstützt (wir berichteten). Zudem mussten die Drehleiter und der Sprungretter infolge einer Selbsttötungsabsicht eingesetzt werden. Zweimal wurde Wasser aus einem Gebäude abgepumpt, einmal musste eine Person aus einem Aufzug befreit werden.

Dreimal auf der Autobahn

Dreimal wurde die Feuerwehr auf die Autobahn A6 alarmiert. Hierbei handelt es sich bei einem Einsatz darum, dass ein Kleinlastwagen nach einem Fahrzeugdefekt in die Mittelleitplanke gefahren war, ein Lkw sich die Dieselleitung abgerissen hatte und beim dritten Fall war ein Lkw-Auflieger gegen ein Verkehrssicherungsanhänger geprallt und quer über alle Fahrstreifen zum Liegen kam. Hier musste unter anderem Dieselkraftstoff abgepumpt werden.

Bei zwei Einsätzen rückte die Feuerwehr zu Türöffnungen aus. Ein Einsatz mit 3 Verletzten ereignete sich an der Kreuzung L 597/Zubringer zur B 535. Neun Zivilpersonen wurden bei den Februar-Einsätzen verletzt, eine Person verstarb.

Ansteckungsgefahr minimiert

Wie auch die Monate davor mussten und durften die Feuerwehrangehörigen, die gerade in dieser Pandemiezeit mit hohem Idealismus sofort und jederzeit zur Verfügung stehen, teilweise in nächster Nähe den in Not geratenen Menschen helfen. In Abhängigkeit davon ordnete Kommandant Walter Leschinski schon seit längerer Zeit das Tragen von FFP2-Masken an, um eine mögliche Ansteckungsgefahr für die Feuerwehrangehörigen zu minimieren. Neben dem Tragen dieser Masken gelten auch das Einhalten von Abständen zu anderen Personen und das Befolgen der Hygieneregeln. Dass diese Regeln gerade bei den beschriebenen Einsätzen nicht einfach umzusetzen sind, ergibt sich daraus zwangsläufig, teilt die Feuerwehr mit.

Mittlerweile sei es organisiert, dass Schnelltests von der Stadt zur Verfügung gestellt werden, damit insbesondere die Ausbildung wieder aufgenommen werden kann, die einige Monate nicht stattfinden durfte, da die Einsatzbereitschaft durch vermeintlich vermeidbare Infektionskette innerhalb der Feuerwehr nicht gefährdet werden durfte und die Einsatzbereitschaft der Feuerwehr sehr hoch angesiedelt wird. zg