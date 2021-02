Wie heißt es so schön: Wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen?! Zumindest hielten mich die Kollegen dieser Zeitung dazu an, einfach mal über meine derzeitige Situation zu schreiben. Man könnte auch sagen: über einen unfreiwilligen Selbstversuch.

Der Unfall war unspektakulär. Auf dem Fahrrad, in der vermeintlichen Überzeugung, auch freihändig alles im Griff zu haben, belehrte mich eine kleine Windböe von links eines Besseren. Ich fand mich jedenfalls auf dem Boden. Und auch wenn es zu anfangs eher nach Prellung aussah und die Schmerzen sich im Rahmen hielten, ergab das Röntgen zwei angebrochene Handgelenke. Ein Ereignis, das weiß ich jetzt, dass mich in Teilen um Jahrzehnte zurückwerfen sollte und mich damit meiner zweieinhalbjährigen Tochter Leni erstaunlich nahebringt.

Nein danke – das will ich nicht

Doch das lag hier in der Notfallaufnahme natürlich alles im Dunkeln. Ganz oben stand ausschließlich Ärger. Nur zwei Arme und zwei Mal Gips über vier Wochen schien eine elend nervige Kombination zu sein. Vor meinem inneren Auge liefen von Duschen und Toilette über Spielen mit meinen Kindern und Essen bis zum Schreiben gleich mehrere unschöne Filme ab. Die Vorstellung, bei wirklich fast allem auf Hilfe angewiesen zu sein, hatte etwas Erschreckendes. In aller Munde sind die Einschränkungen zum Einhegen der Corona-Pandemie. Vom Kontaktverbot bis zur Ausgangssperre wird das Leben gerade massiv beschnitten. Doch diese Einschränkungen, die mir nun bevorzustehen schienen, waren doch ganz anderer Natur.

Um es gleich vorwegzunehmen: Es ist alles halb so wild. Keine Operation, die Arme kamen nicht komplett in Gips. Die Unterarme bekamen eine Gipsschiene, die mit Klebeband fixiert wurden. Die Finger blieben frei und auch die Bewegungsfreiheit blieb weitgehend und vor allem auch einigermaßen schmerzfrei erhalten. Es ist etwas aufwendiger als üblich, doch sämtliche Prozesse im Bad können nahezu komplett eigenständig absolviert werden. Doch in der Un-fallambulanz, auch angesichts anderer Betroffener mit offensichtlich deutlich schlimmeren Verletzungen, gingen die Gedanken weiter. Der Körper ist ein sehr verletzliches Ding und damit auch der gewohnte Tagesablauf. Es braucht nicht viel und das Normale ist das Außergewöhnliche. Ein Freund im Rollstuhl erklärte einmal, dass es sein größtes Glück wäre, eine Treppe hochzurennen. Klar, nur eine Kleinigkeit, aber es sind die vielen Kleinigkeiten, die den Alltag ausmachen. Ein Alltag, der in einem Meer aus Chaos und Unvorhersehbarkeit so etwas wie Sicherheit und Berechenbarkeit vermittelt. Und kaum wo wie hier wird für den im Westen geborenen Menschen deutlich, wie mächtig dieses Chaos unter dem Tagtäglichen brodelt. Wie eine Magmakammer unter einem Vulkan, der ewig stabil erscheint, aber irgendwann ausbricht und das Leben in ein vorher und nachher scheidet.

Ziemlich große Gedanken, die nach einer kurzen Weile dann doch wieder etwas in den Hintergrund rückten. Ganz so groß war der Ausbruch eben doch nicht und bei allem kurzfristigen Ärger und dem Wissen, dass noch einiges geht, rückte der Humor in den Vordergrund.

Das auffallendste Phänomen zu Hause war der Brückenschlag zwischen der Alltagserfahrung meiner Tochter Leni und mir. Sie – zweieinhalb – ist in vielen Bereichen noch auf Hilfe angewiesen. Ein Satz, der momentan in nicht unerheblichem Ausmaß auch für mich gilt. Schnürsenkel binden, Haare waschen, Auto fahren, Essen schneiden oder während dem Rösti machen mit der Pfanne hantieren geht gerade nicht und wird von Leni genau beobachtet. Auch sie scheint davon überzeugt, dass ich auf einer Skala zur Einschätzung von Selbstständigkeit zu ihr aufgeschlossen habe.

Am eindrücklichsten fiel es beim Abendessen auf. Meine Frau machte eine Pizza und als sie fertig auf dem Tisch stand, musste ich genau wie Leni warten, bis sie für mich von meiner elfjährigen Tochter Maya und für Leni von ihrer Mutter in mundgerechte Stücke geschnitten wurde.

Frage nach dem Lätzchen

Das Ganze gipfelte in der Frage, ob ich nun auch ein Lätzchen bräuchte und ob sie mich füttern sollte. Das Lätzchen passte zum Glück nicht und das Füttern erschien ihr angesichts meiner zum Glück erhalten gebliebenen Esskünste dann doch übertrieben.

Es ist ein Glück, zwei nur angebrochene Handgelenke, die Einschränkungen mit sich bringen, aber eben doch auch viel erlauben. Und auf eine gewisse Art sogar den Horizont erweitern. Ich verstehe jedenfalls besser, warum es meiner Tochter so wichtig ist, die Pizza selbst zu schneiden und sie es trotz bis dato vieler gescheiterten Versuche auch immer wieder versucht. Das Gefühl von Alltag braucht die Überzeugung, selbst wirkmächtig zu sein. Zumindest so wirkmächtig, wie es ihr ihre Beobachtungen suggerieren.

Hilflosigkeit, so sehr sie bei Lichte betrachtet eigentlich stets bestehen bleibt, will überwunden werden. Die zweieinhalbjährige Tochter und der über 52-jährige Vater wissen das alles sehr genau. Die erste intuitiv, der zweite wieder.