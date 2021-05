Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Im Interview - Ordnungsamtsleiter Pascal Seidel erzählt über die veränderte Arbeit in Corona-Zeiten / Vieles ist derzeit nicht planbar / Er wünscht sich eine sachlichere Diskussionsebene in den sozialen Medien Pascal Seidel über die veränderte Arbeit des Ordnungsamts in der Pandemie