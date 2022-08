Passanten überwältigen Räuber in der Schwetzinger Fußgängerzone

Der skandinavischer Concept Store Lyksjø in der Mannheimer Straße 15 ist am Freitagnachmittag überfallen worden. Inhaberin Sabrina Kube hat zusammen mit Passanten einen der mutmaßlichen zwei Täter gestellt.

Gegen 16 Uhr sei sie im Kellerlager ihres Ladens gewesen, als sie aus dem Verkaufsraum ein lautes Klirren gehört habe, erzählte sie unserer Zeitung. Am Eingang habe sie einen Mann mit einem Rucksack gesehen. Die Kasse unter dem Ladentisch sei weg gewesen. Die Inhaberin rannte dem vermeintlichen Ladendieb hinterher, was in der von vielen Passanten frequentierten Fußgängerzone für viel Aufmerksamkeit sorgte.

Inhaberin Sabrina Kube zeigt das von den Tätern durchschnittene Kabel der elek-tronischen Kasse, die später im Laden gefunden wurde. © Widdrat

Vor dem Restaurant „Havana“ und dem Eiscafé flogen Stühle durch die Gegend. Die Verfolgung ging sogar über Tische. Dabei zog sich die Geschäftsfrau eine heftige Prellung zu. Ein beherzter junger Mann stellte dem mutmaßlichen Dieb ein Bein. Weitere Passanten konnten den etwa 45-jährigen Räuber bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Es waren zwei Streifenwagen vor Ort. Vom zweiten Täter fehlte jede Spur.

Sabrina Kube glaubt, in den Tagen zuvor von einer kleinen Personengruppe beobachtet worden zu sein. „Die müssen gesehen haben, dass ich kurz nicht im Laden war. Das war für sie eine günstige Gelegenheit, nach der Kasse zu greifen“, berichtete sie. Die Kasse mit etwa 600 Euro Bargeld wurde später in einem Korb in ihrem Geschäft gefunden. Die Täter hatten sie offensichtlich nicht aufhebeln können und beim Auftauchen der Inhaberin schnell weggeworfen.

Inzwischen hat Sabrina Kube die Kasse beim Polizeirevier Schwetzingen abgegeben, damit sie auf Spuren untersucht werden kann. Die Täter sollen sich ihrer Sache sehr sicher gewesen sein und keine Handschuhe getragen haben. Die Geschäftsfrau wirkte nicht geschockt: „Ich bin kein ängstlicher Mensch, sondern dem Räuber gleich hinterher und habe ihn gestellt. Ich wollte den nicht entkommen lassen.“ Von der Pressestelle des Polizeipräsidiums Mannheim war auf Anfrage unserer Zeitung noch keine Antwort zu erhalten. Eine offizielle Pressemitteilung mit einem Zeugenaufruf gibt es auch noch nicht.