Passende Geschenke

Ein Bekannter, in den Augen vieler Damen ein charmanter und witziger Unterhalter, ist als eines der wenigen männlichen Exemplare in einer Runde meist verwitweter Damen dabei. Stammitaliener, spontane Ausflüge, Grill- und Weinabende und zahlreiche Geburtstagseinladungen: Eigentlich ist er stets gern gesehen.

Da die überwiegend gut situierten Damen im Grunde „nichts brauchen“, besinnt er sich bei den Präsenten auf seine kreative Ader. Seine Geschenke sind immer mit einer Geschichte versehen, die er launig erzählt. So sind die Sprüche zu fellgefütterten Fußwärmern oder Nachthemden aus dem 1-Euro-Shop eben auch nur für „Insider“ zu verstehen. Dichtung und Wahrheit in seinen Erzählungen sind dabei nicht immer leicht zu unterscheiden und manchmal kommt es auch zu Missverständnissen.

Eines – mit längeren Nachwirkungen – betraf eine sehr gläubige Bekannte mit Wurzeln in Südamerika: Er wollte ihr unbedingt einen Rosenkranz schenken. Diese Idee hatte jedoch von Anfang an ihre Tücken. Es gab bei den hiesigen christlichen Buchhandlungen keine Rosenkränze mehr. Er wollte allerdings auch kein anonymes Angebot aus dem Internet, also rief er in einem Kloster an.

In Ettal sagte ihm ein Pater, dass sie ebenfalls keine Rosenkränze mehr fertigen, bieten aber gerne diverse Klosterliköre oder auch Nusskuchen zum Versand an. Er gab ihm aber abschließend den Tipp, doch direkt im Vatikan anzurufen. Das tat er prompt, kam aber mangels flüssiger Italienischkenntnisse nicht so recht weiter. Als er schließlich an eine englischsprachige Ordensschwester geriet, meinte die auf sein Anliegen, dass ihr Bestand gerade auch sehr dezimiert sei. Sie riet ihm, er solle am besten gleich bestellen und erzählte dann noch, dass sie täglich für den Papst den Joghurt zubereite.

Mit dieser umfangreichen Vorgeschichte freute er sich auf die Übergabe seines Geschenks bei der Geburtstagsfeier. Seine Vorfreude erhielt dort gleich einen Dämpfer. Weil der Rosenkranz teilweise aus Muranoglas bestand, meinte eine der Damen, dass er gut als modische Halskette passen würde. Eine andere vermutete, dass er bestimmt aus dem Kaugummiautomat stamme. Als eine andere dann noch meinte, dass dies Gotteslästerung sei, wurde daraus eine persönliche und grundsätzliche Diskussion – mit Nachwirkungen. Einige aus der Runde gestehen zu, es sei wie früher im Kindergarten zugegangen, weil das Thema auch noch einige Zeit weiterging.

Inzwischen sind die dunkleren Wolken zwar verzogen, aber ganz traut der kreative Schenker dem Frieden noch nicht, fehlte er gefühlt doch auf der einen oder anderen Einladungsliste. Die meisten in der Runde sind gespannt, wie seine Geschenkidee wohl bei der nächsten Einladung ausfallen wird.