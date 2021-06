Passendes Leitmotto

Jeder kann sich noch daran erinnern, als die erste Corona-Welle vor einem Jahr zu Hamsterkäufen speziell in Sachen Toilettenpapier führte. Monatelang waren die Regale geplündert. Klopapier stand für ein Stück weit Sicherheit, wenn die Lage wirklich besch . . . eiden wird. So erklärten das Psychologen.

Ältere Mitbürger sahen sich durch diesen Notstand in die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg zurückversetzt, wo keine hausgemachte Knappheit an Toilettenpapier herrschte, sondern der Realität entsprach. Not macht bekanntlich erfinderisch und so wurde das gute alte Zeitungspapier zur Hilfe genommen und auf ein geeignetes Maß geschnitten, um so seinen Allerwertesten zu reinigen. Da selbst als sehr umsichtig bekannte SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach zuletzt Hoffnung verbreitete, dass das Gröbste der Pandemie überstanden ist, passt der Slogan auf dem unten abgebildeten Toilettenpapier „Wir schaffen es, wenn wir weiter die A...-Backen zusammenkneifen!“