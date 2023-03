Passt thematisch ins Hier und Jetzt

Wie kam die Idee auf, „Extrawurst“ zu inszenieren?

Joerg Mohr: Es ist eine Komödie, die im Moment an ganz vielen Theatern läuft, weil sie wirklich sehr gut geschrieben und witzig ist. Ich habe es gelesen und hatte das Gefühl, es passt thematisch super nach Schwetzingen. Und ich glaube, darin können sich alle Zuschauer wiederfinden.

Wie sehr freuen Sie sich nach den Probewochen jetzt auf die Aufführungen?

Mohr: Es war ein sehr angenehmes Arbeiten mit tollen Schauspielern. Es ist immer so, dass man sich freut, wenn man sechs Wochen lang an irgendwas baut, bastelt und probt und man es dann zeigen kann. Von daher ist die Freude genauso groß wie bei allen anderen Produktionen auch.

Wie wichtig finden Sie es aktuelle Themen, so wie bei diesem Stück, in die Theater zu bringen?

Mohr: Theater ist ja immer ein Ort, der etwas mit den Menschen zu tun haben sollte, die drinnen sitzen. Von daher ist es schon ein großes Anliegen vom Theater am Puls – es heißt ja auch Theater am Puls, am Puls der Zeit – dass man sich Themen sucht und schafft, die etwas mit dem Jetzt, der Umgebung oder der Gesellschaft zu tun haben. Egal, ob das auf komödiantischer oder dramatischer Ebene ist.