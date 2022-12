Pastoralmesse am ersten Weihnachtsfeiertag in Schwetzingen

Schwetzingen. Für festliche Kirchenmusik sind die Werke böhmischer Meister allererste Wahl. So hat der katholische Kirchenchor St. Pankratius Schwetzingen die Pastoralmesse op. 150 von Robert Führer (1807-1861) ausgewählt und diese in den vergangenen Wochen einstudiert. Damit wurde der musikalische Auftritt für das Hochamt am ersten Weihnachtsfeiertag (25. Dezember) um 10.30 Uhr in der Kirche vorbereitet.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Aufgewachsen ist Robert Johann Nepomuk Führer – sein vollständiger Name scheint es bereits anzudeuten – in Prag, wo sein Namenspatron, der heilige Johannes Nepomuk, die prägendste Lebenszeit verbrachte. Dort wurde auch der Grundstein für seine Zukunft als Kirchenmusiker und Komponist gelegt. Er begann als Sängerknabe, wurde in Komposition und Orgelspiel unterrichtet bis er schließlich als Organist am Prämonstratenserstift im Stadtteil Strahov und sogar als erster Organist am Veitsdom eine Anstellung fand. Schließlich wurde er dort noch zum Domkapellmeister berufen, eine in ganz Europa angesehene und begehrte Stelle. Gleichwohl galt sein Leben als unstet.

Dennoch ist sein musikalisches Gesamtwerk, zu dem mehr als 400 Kompositionen gehören, bemerkenswert. “ So gehört die ausgewählte Messe für die heilige Christnacht zu den besonderen Werken, die ihn zu einem Meister der vokalen Kirchenmusik des 19. Jahrhunderts gemacht haben. Mitglieder des Philharmonischen Orchesters der Stadt Heidelberg werden den Kirchenchor bei der musikalischen Gestaltung des Festgottesdienstes unterstützen. Die Gesamtleitung hat Professor Dr. Stefan Zöllner-Dressler; an der Orgel begleitet Wolfram Heid.