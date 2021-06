Patrick Körner ist neuer Werkleiter im Schwetzinger Bellamar

Schwetzingen. Patrick Körner (Bild) wird erwartungsgemäß neuer Werkleiter des Freizeitbades Bellamar. Dies hat der Gemeinderat am Mittwochabend beschlossen. Der 38-Jährige übernimmt am 1. Juli diese Position und wird damit Nachfolger des Ende des Monats in den Ruhestand tretenden Dieter Scholl.

Körner wird dann zum gleichen Zeitpunkt kaufmännischer Prokurist der Stadtwerke, die künftig mit Martina Braun nur noch eine Geschäftsführerin haben. Ronny Weber wird als zweiter Prokurist den Hut im technischen Bereich aufhaben. Das Bellamar ist damit die dritte Aufgabe für Patrick Körner, der seit Ende 2019 auch Geschäftsführer neu der neuen Schwetzinger Wohnbaugesellschaft ist.

Für Aufgaben gut gewappnet

© Tobias Schwerdt

Sorgen, dass der „arme Mann“ das nicht schaffe, müsse man sich nicht machen, betonte Oberbürgermeister Dr. René Pöltl. Schließlich werde das operative Geschäft im Freizeitbad von dem Team dort bestens bewältigt „Sein Job ist es, das große Ganze im Blick zu haben.“ Auch Körner selbst sieht den künftigen Funktionen gelassen entgegen, schließlich habe er in den vergangenen sieben Jahren, seitdem er bei den Stadtwerken ist, alles mitverfolgt und mitbekommen.

Einzig Haydar Sahin (Aktive Bürger) enthielt sich, weil er befürchtet, dass durch die „nicht klar definierten Aufgaben“ Probleme entstehen könnten. ali/ Archivbild: Schwerdt

