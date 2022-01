Persönlich nur mit Termin

Die Stadtverwaltung weist darauf hin, dass zurzeit keine Vorsprachen ohne Termin möglich sind und bittet darum, Termine telefonisch oder online über www.schwetzingen.de/termin zu vereinbaren. Über den Button „Online Termin vereinbaren“ können die Bürger mit einem Mausklick einen Termin mit dem Standesamt, der Ausländerbehörde, dem Bürgerbüro oder dem Generationenbüro vereinbaren. Es ist jedoch nach wie vor auch möglich, telefonische Termine direkt bei den Sachbearbeitern zu vereinbaren.

Insbesondere die Mitarbeiterinnen im Generationenbüro am Schlossplatz bitten die Bürger, vorab telefonisch unter 06202/8 74 93 oder online einen Termin zu buchen. Wie bei der telefonischen Anmeldung kann der Terminsuchende bei der Online-Anmeldung gleich sein konkretes Anliegen angeben. Bei der Bestätigung erhält er so auch gleich Informationen darüber, was an Unterlagen mitzubringen ist, welche Zeitdauer eingeplant werden muss und was sonst beachtet werden muss.

Viele Anliegen können mittlerweile ohne persönliche Vorsprache über den Formularserver auf der städtischen Homepage (Bereich Stadt & Bürger, Online-Dienste) erledigt werden. Unterlagen können natürlich auch jederzeit per E-Mail oder per Post eingereicht werden, heißt es in der Pressemitteilung. zg