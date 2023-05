Persönliche Kundennähe ist ihnen wichtig

Die Signal Iduna Bezirksdirektion von Tomislav Krnjaca feierte Neueröffnung. In der Dreikönigstraße 5, in den ehemaligen Räumlichkeiten der Commerzbank berät das Team der Versicherungsspezialisten ab sofort fachgerecht und individuell. Die Wünsche, Bedürfnisse und Lebenssituationen der Kunden stehen im Mittelpunkt. Die Bezirksdirektion hilft als persönlicher Ansprechpartner in der Region bei sämtlichen Fragen. Bei der Büroeröffnung mit Freunden, Bekannten und Geschäftspartnern gab es viel Lob für Tomislav Krnjaca und sein Team.

Der Spezialist für betriebliche Altersvorsorge und Experte für Sach- und Vermögensversicherungen für Gewerbekunden ist seit 20 Jahren in dem Beruf tätig. Er begann seine Ausbildung zum Versicherungskaufmann 2003 und absolvierte eine stetige Weiterbildung, zum Beispiel zum Fachwirt für Finanzberatung bei der IHK und technischen Underwriter bei der Deutschen Versicherungsakademie (DVA).

Junges Team mit Erfahrung

Das Team in der Bezirksdirektion, bestehend aus Amgad Yahya, Alexander Bödigheimer, Caroline Koch und Christopher Müller, weist trotz des geringen Altersdurchschnitts von rund 34 Jahren eine Berufserfahrung von zusammen etwa 55 Jahren auf. „Persönliche Kundennähe, Spaß am Beruf, bedarfsgerechte und kundenorientierte Beratung sowie Hilfe im Schadensfall stehen im Vordergrund“, sagt der selbständige Versicherungsvermittler Krnjaca: „In Zeiten der Digitalisierung, Online- und Telefonberatung, möchten wir mit dem Büro bewusst ein Zeichen setzen und den Kunden die Möglichkeit geben, uns und unseren Service persönlich zu erleben.“

Torsten Uhlig, Vorstandsmitglied der Signal Iduna Gruppe, gratulierte dem Bezirksdirektor und wünschte alles Gute in den neuen Räumlichkeiten. „Ein Onkel, der Gutes mitbringt, ist besser als eine Tante, die bloß Klavier spielt“, zitierte er in seiner lustigen Rede Wilhelm Busch und überreichte an Krnjaca drei Gutscheine für Einlaufkinder bei einem Bundesligaspiel von Borussia Dortmund im Signal Iduna Park, Deutschlands größtem Fußballstadion.

Der Leiter der Gebietsdirektion Karlsruhe, Axel Bauer, dankte ebenfalls für die Einladung zur Büroeröffnung: „Eine tolle Geschichte mit erfolgreichen Leuten, hier kommt man gerne vorbei.“ Tomislav Krnjaca habe es mit Können und Fleiß in die höchste Agenturstufe geschafft, dafür gebühre ihm Respekt. Präsident Klaus Hofmann überbrachte die Glückwünsche der Handwerkskammer Mannheim und Rhein-Neckar-Odenwald.

Nach den Geschenken, unter anderem gab es Präsentkörbe mit südländischen Spezialitäten, wurde in den Büroräumen der Agentur fröhlich gefeiert. Der singende Pizzabäcker Gennaro Vitale und seine Frau Maria versorgten die begeisterten Gäste kulinarisch und mit flotten Italo-Hits. vw