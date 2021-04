Kreis. Zur Gründung des Kreisverbandes Rhein-Neckar der Basisdemokratischen Partei Deutschland (die Basis) ist es am Samstag, 27. März, in Anwesenheit von mehr als 40 Parteimitgliedern im „Antoniushof“, dem Kompetenzzentrum für Nachhaltigkeit und Prävention in Wiesenbach, gekommen. Die Veranstaltung durfte als Parteiversammlung laut Corona-Landesverordnung unter Beachtung der Hygieneregeln stattfinden. Ein schriftliches Hygienekonzept lag vom Haus vor und wurde umgesetzt.

Nach der Überprüfung der Stimmberechtigung aller Anwesenden durch Manfred Roth aus dem Landesvorstand eröffnete dieser als gewählter Versammlungsleiter die Sitzung. Anders als bei politischen Veranstaltungen üblich, gab es zuvor eine angeleitete Achtsamkeitsübung für die Anwesenden zur Einstimmung auf die bestehende Aufgabe. Damit kam zum Ausdruck, wie wichtig den Basisdemokraten die praktische Umsetzung ihrer vier Säulen (Achtsamkeit, Freiheit, Machtbegrenzung, Schwarmintelligenz) auf allen Ebenen ist.

Konsens, den alle mittragen

Der Vorstand Peter Ullmann und Michael Dietz als Doppelspitze bilden mit Schatzmeister Thomas Volkwein den Vorstand mit Außenwirkung. Erweiterter Vorstand: Stellvertretender Schatzmeister Rocco Döhl aus Eberbach. Beauftragte für die vier Säulen der Basisdemokratie sind Ruth Broeckmann, Sinsheim, Torsten Simon, Schriesheim, und Karin Scherer, Leimen. Inge Höß, Edingen, ist Schriftführerin, Mitgliederbeauftragte Renate Niesen, Schwetzingen. Beisitzer: Helmut Knopf, Edingen-Neckarhausen, und Xenia Pompe aus Eschelbach. zg

Zunächst wurde nach einer Vorlage die Satzung des Kreisverbands erarbeitet und mit einigen Änderungen verabschiedet. Erwähnenswert ist hier der Einsatz der Methode des systemischen Konsensierens als Ausdruck gelebter basisdemokratischer Parteikultur. Zwar zog sich durch diese Vorgehensweise der Prozess der Satzungsfindung in die Länge, doch sieht die Basis in dieser Vorgehensweise die höchste Wahrscheinlichkeit, dass der errungene Konsens von allen mitgetragen wird.

Dann standen die Vorstandswahlen an. Dass elf Positionen besetzt werden konnten, macht das große Engagement der Mitglieder deutlich. Der Großteil der Kandidaten war bisher nicht politisch tätig. Als Vorsitzende in einer Doppelspitze wurden Peter Ullmann, Schriesheim und Michael Dietz, Epfenbach gewählt. Die Gründung von Ortsverbänden und die Aufstellung für die Bundestagskandidaten sind die nächsten Ziele. zg

