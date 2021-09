„Lea ist keine Schmusekatze mehr“, sagt Uwe Wünstel und zeigt ein Video, in dem sich eine stattliche weiße Löwin unter dem Wasserstrahl eines Gartenschlauchs aalt. Vor etwa einem Jahr hat die Raubkatze das Reptilium in Landau in Richtung Spanien verlassen, wo sie seitdem in in einem Privatzoo in der Nähe der katalonischen Hauptstadt lebt, der auch Zebras, Strauße und Kakadus beherbergt. „Sie

...