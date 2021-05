Pfandbecher soll Müllwiese verhindern

Die Rufe nach bewussterem Umgang mit wiederverwertbaren Alltagsgegenständen werden immer lauter. Vor allem jüngere Generationen wünschen sich ein Umdenken hinsichtlich der Klimasituation. Einen beachtlichen Teil des CO2-Ausstoßes lässt sich auf Müll zurückführen. Diesem Problem will Ali Ghawami, Betreiber des Cafés „Walzwerk“ am Schlossplatz, aktiv entgegenwirken. Um diesen Plan in die Tat umzusetzen, ist er seit März dieses Jahres Teil einer Initiative, die wiederverwendbare Kaffee-To-go-Becher in den Umlauf bringen soll.

Die Recup-Becher haben ihren Ursprung in München und sollen auch hier in den Umlauf kommen. © Kaltschmidt/Archiv

Dieses System heißt „Recup“ und ist in einigen Großstädten schon sehr etabliert. Beim Kauf eines To-go-Getränkes kann der Kunde entscheiden, ob er einen Wegwerf-Becher oder einen Pfandbecher nutzen möchte. Letzterer kostet einen Euro mehr und kann bei allen teilnehmenden Restaurants, Cafés und Tankstellen wieder gegen Bargeld ausgetauscht werden. Die Teilnehmenden können per App auf einen Blick festgestellt werden.

Ghawami berichtet vom Beginn seiner Idee, an diesem Projekt teilzunehmen. „Im Frühjahr, als nur das Abholen von Speisen und Getränken erlaubt war, gab es einen Samstag mit gutem Wetter. Als ich am nächsten Tag auf dem Schlossplatz war, lag alles voller Müll, vor allem von Kaffeebechern und Eisbechern. Das hat mich schockiert.“ Daraufhin habe er als erstes einen Aufruf auf Facebook gepostet, um auf dieses Problem aufmerksam zu machen. Die Stadt habe darauf mit mehr Mülleimern reagiert, was schon ein guter Anfang gewesen sei.

Kosten nicht so hoch

„Ich habe schon vorher lieber ein paar Cent mehr ausgegeben, um klimafreundlicher zu verpacken, deshalb wollte ich auch dieses Projekt ausprobieren“, erklärt er. Für ihn selbst habe die Teilnahme an diesem Projekt keine nennenswerten Vorteile, aber der Kostenaufwand sei auch nicht zu hoch. Zudem könne man jederzeit wieder aussteigen. „Es wäre schön zu sehen, wenn mehrere Gastronomen in Schwetzingen mitmachen würden, dann kommen die Becher auch in den Umlauf und das System geht in den Alltag über“, hofft Ghawami. Die Aral-Tankstelle in Schwetzingen sei mittlerweile auch Teil des Projekts.

Als Kunde kann man trotzdem aus einem gewöhnlichen Wegwerf-Becher trinken. Ghawami erklärt, es seien eigentlich „zwei Sätze mehr, die mit dem Kunden gesprochen werden. Wir fragen aktiv nach, welchen Becher der Käufer will. Dadurch kann man die Kunden manchmal sogar ein bisschen lenken, weil das Wegwerfen negativ konnotiert ist.“

Überwiegend junge Käufer seien gerne bereit, einen Recup-Becher zu benutzen. Ghawami beschreibt die Älteren als „eher misstrauisch gegenüber dem System“. Er hält weiterhin daran fest, diese Möglichkeit durchzusetzen. „Zwei von drei Kunden greifen auf die Nachfrage hin eher zum Recup-Becher“, schätzt der Gastronom. Er habe selbst Kinder und sehe es deshalb als wichtige Aufgabe an, die Umwelt zu schützen. Momentan versuche er sogar, auch für die Verpackungen von Abholspeisen ein ähnliches Pfandsystem einzuführen.

Eine solche Initiative sollte weiter unterstützt werden, sodass Umweltschutz im Alltag normalisiert wird. Ziel soll es sein, dass der Recup-Becher an jeder Ecke zurückgegeben werden kann.

