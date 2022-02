Pfarrer Lüttinger erleichtert über Wegfall von 3G für Gottesdienste

Schwetzingen. Die Erzdiözese Freiburg hat die Erleichterungen für die Feier von Gottesdiensten in der neuen Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg begrüßt. Die zuletzt geplante 3G-Regel für den Besuch von Gottesdiensten entfällt demnach, ebenso die bislang vorgeschriebene Kontaktnachverfolgung, heißt es in einer entsprechenden Pressemitteilung.

„Auch ich bin froh und dankbar, dass die Landesregierung diese Verordnung wieder aufgehoben hat. Ich habe sehr gefürchtet, dass die Feier der Gottesdienste in diesen kirchlich, politisch und vor allem gesellschaftlich schwierigen Tagen unter dieser Regel leidet“, gestand Dekan und Schwetzingens Pfarrer Uwe Lüttinger in einem Schreiben an die Redaktion.

Bis auf Weiteres bleiben in Gottesdiensten in der Erzdiözese Freiburg aber das Tragen von FFP2-Masken sowie die Einhaltung eines Abstands von mindestens eineinhalb Metern verpflichtend. Die Neuregelungen gelten seit Inkrafttreten der geänderten Corona-Verordnung am Mittwoch, 9. Februar. In einer überarbeiteten Fassung der Liturgieinstruktion wird die Erzdiözese Freiburg die näheren Bestimmungen zur Feier von Gottesdiensten unter den neuen Bedingungen noch im Einzelnen regeln.

„Wir begrüßen die Erleichterungen für die Feier von Gottesdiensten und danken den politischen Verantwortungsträgern für den guten Dialog“, sagte der Generalvikar der Erzdiözese Freiburg, Christoph Neubrand. „Selbstverständlich nehmen wir unsere Verantwortung in der Pandemie weiter wahr. Wir werden weiter alles dafür tun, dass die Menschen sicher Gottesdienst feiern können.“ Zugleich dankte Generalvikar Neubrand den Haupt- und Ehrenamtlichen in den Kirchengemeinden, die etwa als Ordner sichere Gottesdienste ermöglichen. „Lassen Sie uns gemeinsam weiter dranbleiben und sicherstellen, dass wir gemeinsam würdige Gottesdienste feiern können.“

Bisher waren die Gottesdienste in der Erzdiözese Freiburg während der Corona-Pandemie für alle Menschen ohne Vorbedingungen zugänglich – auch in Schwetzingen und Umgebung. Um die Sicherheit zu gewährleisten, galten die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske, Abstandsregeln, Hygienekonzepte und Kontaktnachverfolgung. kaba/zg