Pfaudler-Areal heißt jetzt Schwetzinger Höfe

Schwetzingen. Bei einer Pressekonferenz am Montag gaben Bauherr Andreas Epple, Geschäftsführer von Epple Immobilien, und Oberbürgermeister Dr. René Pöltl den Namen des zukünftigen Wohnquartiers auf dem Pfaudler-Areal bekannt: Schwetzinger Höfe. Schwetzinger Bürger hatten zuvor die Möglichkeit, Namensvorschläge einzusenden.

Der nun verkündete Name basiert auf den Vorschlägen von Ilka Valentino und Jochen Wiegand. Valentino hatte "Kessel-Hof" eingesandt, Wiegand "Scheffel-Höfe". "Wir fanden die Anlehnung an die Hofstruktur in der Schwetzinger Innenstadt sehr schön", so Andreas Epple. "Deshalb hat es das nun auch in den Namen geschafft."

Im März 2021 erfolgte der Abrissbeginn auf dem Areal. Allerdings verkündete Epple, dass das Bauprojekt die Stadt noch für einige Jahre begleiten werde.