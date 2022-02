Pfaudler-Hallen bald verschwunden

Jahrzehntelang prägten sie das Stadtbild – die beiden großen Werkhallen von Pfaudler am westlichen und östlichen Rand des Areals. Jetzt sind sie fast verschwunden.

Die 1957 erbaute Montagehalle an der Westseite direkt an der Bahnlinie ist schon seit Tagen komplett demontiert und bietet gerade den Anwohnern in diesem Bereich ungewohnte Ausblicke Richtung Heidelberg und Odenwald. Aber auch von der anderen Halle direkt an der Scheffelstraße steht nur noch ein kleiner Teil (Bild oben). ali/Bild: lenhardt

© Dorothea Lenhardt

Info: Aktuelle Bilder sowie Fotos von den Abrissarbeiten gibt’s unter www.schwetzinger-zeitung.de

