Pfauen aus Plankstadt ziehen im Schlosspark ein

Die Schlossverwaltung in Schwetzingen freut sich über das neue Dreigestirn für den Schlossgarten: Ein männlicher Pfau und zwei weibliche Begleiterinnen werden nämlich aus dem Vogelpark in Plankstadt umgesiedelt und erfreuen die Besucher ab diesem Freitag, 1. April, in der kurfürstlichen Sommerresidenz. Die Tiere entstammen aus der eigenen Aufzucht des Vogelparks Plankstadt und sind daher Menschen gewöhnt.

Schon lange wollte Sven Berlinghof die Übergabe der Tiere an die Schlossverwaltung angehen, aber Corona machte einen Strich durch die Rechnung. Nun – im Zuge der Erweiterung des Testzentrums auf dem Schlossplatz durch eine neue Technologie, die berührungslose Corona-Tests mittels Langwellensonde ermöglicht (wir berichteten) – kommt es zur Übergabe. Am 1. April um 15 Uhr verbindet Berlinghof die Vorstellung der Testzentrumserweiterung mit der Übergabe der Vögel an die Schlossverwaltung. Die Bevölkerung ist hierzu willkommen. Es wird darum gebeten, von lauten Beifallsbekundungen abzusehen, um die Tiere nicht zu erschrecken. as

