Angelika Eulner aus Schwetzingen hat herrliche Pfingstrosen in ihrem Garten fotografiert. Im Mai sind diese in ihren wunderbaren Farben die Stars in jedem Beet, denn ihre opulenten Blüten sind echte Hingucker und sorgen für Verzückung. Daher gibt es an dieser Stelle einen Pfingstgruß aus dem Garten von Familie Eulner.

Die Redaktion verschnauft übers Pfingstwochenende ebenfalls und ist ab Montag wieder erreichbar. / kaba