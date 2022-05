Pflanzen aus dem Schlossgarten Schwetzingen werden verkauft

Ein Stück Schwetzinger Schlossgarten zu Hause blühen lassen? Warum nicht! Ab diesem Freitag, 27. Mai, bietet Schloss Schwetzingen wieder blühende Ware an. Besucher könnnen die prächtigen Sommerpflanzen, die im Kreisparterre des Schlossgartens zu bewundern sind, kaufen. Das Besondere: Die Pflanzen stammen alle aus eigener Produktion – sie wurden von den Schwetzinger Schlossgärtnern herangezogen. Verkauft werden Nelken, Fuchsschwanz, Salbei und viele mehr – solange der Vorrat reicht.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Alle Mitarbeitenden der Schlossgärtnerei waren in den vergangenen Wochen beschäftigt, um die vielfarbige Bepflanzung im berühmten barocken Kreisparterre für den Sommer vorzubereiten – „dafür brauchen wir optimale Wetterbedingungen und die hatten wir dieses Jahr“, erklärt Sandra Moritz, die Leiterin der Schlossverwaltung. Nun wachsen auf insgesamt 1760 Quadratmetern etwa 20 000 Pflanzen, herangezogen in der betriebseigenen Gärtnerei. An dieser blühenden Pracht können sich die Besucher aber nicht nur im Schlosspark erfreuen. Denn nach zweijähriger Verkaufspause werden die eigens von den Schwetzinger Gärtnern herangezogenen Sommerblumen wieder an der Schlosskasse veräußert.

Echte Hingucker sind zum Beispiel der blaue und rosa Salbei, die Spinnenblumen, bunte Wunderblumen oder der lilafarbene Kugelamarant. Verkauft werden die blühenden Schätze für 3,90 bis 4,90 Euro pro Pflanze (abhängig von der Sorte), solange der Vorrat reicht, während der Öffnungszeiten der Schlosskasse.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Bis zu 1200 Samen pro Sorte

Mehr zum Thema Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Schlossgarten Schwetzinger Schloss in Flammen - eine Symbiose, die beeindrucken wird Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Gastronomie in Schwetzingen Kurfürstenstube: Bewährtes wird mit Frische gewürzt Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Wandelkonzert bei SWR Festspielen (mit Fotostrecke) Italienische Leichtigkeit im Schlossgarten Schwetzingen Mehr erfahren

Alle Sommerblumen, die auch im Schwetzinger Schlossgarten zu sehen sind, werden von den Gärtnern aus Samen herangezogen. Pro Sorte werden bis zu 1200 Samen ausgebracht. Die Aussaat erfolgt, je nach Keimdauer, im Zeitraum von Ende Februar bis Ende März. Bis zur Keimung werden die Saatkisten mit Pikiererde – ein Substrat, das speziell auf die Bedürfnisse der Sämlinge abgestimmt ist – bei 20 Grad aufgestellt und von Hand gegossen. Sobald die Pflanzen die ersten Blattpaare entwickelt haben, muss das Pflanzengut vereinzelt werden. Dazu nehmen die Schlossgärtner mit Pikiererde befüllte sogenannte Polypacks, Topfeinheiten mit 15 Töpfen pro Einheit. Die fertigen Polypacks werden bei 18 Grad aufgestellt. Während ihrer Wachstumsphase müssen die Pflanzen mehrmals gedüngt werden. Bei Bedarf können die Schlossgärtner auch Triebe einkürzen, um einen kompakteren Wuchs zu erreichen. Bis Mitte Mai eines jeden Jahres, nach den „Eisheiligen“, sind dann alle Pflanzen fertig und können ihre blühende Pracht entfalten – im Schwetzinger Schlossgarten oder bei den Besuchern zu Hause. zg