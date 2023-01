Pflegeaktion: Im Hirschackerwald in Schwetzingen mit anpacken

Schwetzingen. Die Nabu-Ortsgruppe Schwetzingen und Umgebung und der Landtagsabgeordnete der Grünen, Dr. Andre Baumann, laden zu einem öffentlichen Pflegeeinsatz im Naturschutzgebiet „Hirschackerwald“ ein. Der Pflegeeinsatz findet am Samstag, 14. Januar, ab 14 Uhr statt. Treffpunkt ist der Wanderparkplatz am Hirschackerwald an der Friedrichsfelder Landstraße.

Ganz gut wäre es natürlich, wenn die Teilnehmerinnen und Teilnehmer gleich Arbeitshandschuhe und warme Arbeitskleidung mitbringen. Im Anschluss gibt es ein Vesper in der Forsthütte.