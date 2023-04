Pflegeexperte? Warum nicht!

Bisher werden Pflegeberufe und viele weitere Berufe in Krankenhäusern überwiegend von Frauen wahrgenommen. Jetzt sind Jungs ab 14 Jahren gefragt! Am Donnerstag, 27. April, steigt der „Boys’Day“, der dazu initiiert wurde, um Schüler für vorwiegend „weibliche“ Berufe zu interessieren. Auch die GRN-Gesundheitszentren etwa in Schwetzingen sind bei diesem bundesweiten Aktionstag mit von der Partie, geben Einblicke in Labors, Operations- und in Kreißsäle. Während in den Kliniken der beiden Standorte alle Plätze bereits vergeben sind, hat das Seniorenzentrum in Schwetzingen noch Angebote frei, heißt es in einer Pressemitteilung.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Jugendlichen lernen im GRN-Seniorenzentrum am Aktionstag, auf was es beim Beruf des Pflegefachmanns ankommt. Von 8.30 bis 14 Uhr werden die Schüler zunächst durch die Einrichtung geführt, damit sie die Räumlichkeiten kennenlernen. Dann wird geübt, wie Wiederbelebung funktioniert, beim Messen von Blutdruck und Puls dürfen sie sich ebenso versuchen wie bei der Wundversorgung – und natürlich haben sie auch Gelegenheit, mit den Bewohnern ins Gespräch zu kommen.

Die Anmeldung erfolgt über die Online-Plattform www.boys-day.de, danach über den Button „Radar“ gehen, den Terminus „Schwetzingen“ eingeben und anschließend auf das GRN-Seniorenzentrum klicken. zg