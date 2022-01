Pflegereform zeigt Wirkung

Die noch von der alten Bundesregierung beschlossene Pflegereform sorgt für deutliche Entlastungen für Pflegeheimbewohner und deren Angehörige. Darauf weist der hiesige CDU-Bundestagsabgeordnete Olav Gutting aus aktuellem Anlass hin, den verschiedene Anfragen zu der Thematik aus seinem Wahlkreis Bruchsal-Schwetzingen erreicht haben.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Tochter einer 92-jährigen Heimbewohnerin, die seit vier Jahren vollstationär im Seniorenzentrum in Waghäusel-Wiesental lebt, hatte sich laut einer Pressemitteilung aus dem Büro Gutting an den Abgeordneten gewandt. Die nicht durch eigene Rente der alten Dame und durch den Zuschuss der Pflegekasse gedeckten Heimkosten in bisherigen Höhe von 500 Euro werden von deren Kindern aufgebracht. Zum 1. Oktober 2021 sollte eine Erhöhung um weitere 600 Euro erfolgen. Eine monatliche Belastung wäre von den beiden nicht zu tragen gewesen.

© Büro Gutting/Scheurer

Die Pflegekasse der Heimbewohnerin in Waghäusel hat nun eine Verringerung des Eigenanteils zu den vollstationären Pflegeleistungen angekündigt und einen Leistungszuschlag errechnet. Bei der Kostenrechnung vom Januar 2022 wurde dieser Leistungszuschlag angerechnet, sodass von der Tochter nur ein „rein rechnerisch“ minimaler Anteil von 3,40 Euro im Monat zu tragen ist.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

„Seit dem 1. Januar gilt die mit der Pflegereform beschlossene Begrenzung des Eigenanteils an den pflegebedingten Aufwendungen. Pflegebedürftige in vollstationären Einrichtungen erhalten einen Leistungszuschlag. Dies wirkt sich in Fällen wie dem mir aus Waghäusel geschilderten positiv aus“, erklärte Olav Gutting. Der Leistungszuschlag auf den jeweils zu zahlenden Eigenanteil an den pflegebedingten Aufwendungen beträgt für Pflegebedürftige der Pflegegrade 2 bis 5 bei einem Leistungsbezug nach § 43 SGB XI von bis zu zwölf Monaten ünf Prozent, bei mehr als zwölf Monaten 25 Prozent, bei mehr als 24 Monate 45 Prozent, bei mehr als 36 Monate 70 Prozent. / zg