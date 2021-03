  Philipp Schrüfer von der ÖDP beantwortet Fragen zur Landtagswahl

Schwetzingen/Region. Die Landtagswahl in Baden-Württemberg steht vor der Tür. Als Entscheidungshilfe für unsere Leser haben wir den Kandidaten aus dem Wahlkreis Schwetzingen jeweils die gleichen 13 Fragen geschickt – zu allgemeinen und brisanten regionalen Themen, aber auch zu persönlichen Punkten. So auch Philipp Schrüfer, 35 Jahre, wohnhaft in Heidelberg, von der Ökologisch-Demokratische Partei (ÖDP).

Philipp Schrüfer kandidiert für den Landtag in Baden-Württemberg. © Schrüfer

Was sind die drei wichtigsten Probleme in der Region Schwetzingen/Hockenheim, die Sie von Stuttgart aus lösen wollen?

Philipp Schrüfer: Fehlende ÖPNV-Anbindung aus Richtung Heidelberg. Erforderlich ist insbesondere eine S-Bahn-Querverbindung oder Straßenbahnverlängerung nach Schwetzingen (Un-) bezahlbarer Wohnraum, Bedrohung der Naherholungs- und Schutzgebiete wie zum Beispiel im Hardtwald oder den Rheinauen durch klimatische Veränderungen.

Wann haben Sie das letzte Mal Ihre Meinung zu einem Thema geändert und warum?

Schrüfer: Ich bin für gute Argumente stets offen, weshalb ich meine Meinung häufiger hinterfrage und gegebenenfalls auch ändere.

Wofür haben Sie das letzte Mal an einer Demonstration teilgenommen?

Schrüfer: Klimastreik in Schwetzingen am 25. September 2020.

Bildung ist ja Ländersache. Was wäre Ihr wichtigster Ansatz, den Sie verändern würden?

Schrüfer: Digitalisierung vorantreiben sowie Reformierung des überkommenen Frontalunterrichts.

Wie würden Sie gegen die Wohnungsnot vorgehen?

Schrüfer: Förderung von genossenschaftlichem Wohnen.

Wenn Sie drei Maßnahmen zum Thema ÖPNV umsetzen dürften, welche wären das?

Schrüfer: 365-Euro-Ticket, Massiver Ausbau und Taktverdichtung des ÖPNV, Verknappung des Raums für Individualverkehr in den Innenstädten, sobald eine gute Erreichbarkeit mit dem ÖPNV gewährleistet ist.

Welche Maßnahmen würden Sie befürworten, um der Wirtschaft in der Corona-Krise zu helfen?

Schrüfer: Alle finanziellen Maßnahmen sollten am Ziel einer ökologisch-sozialen Transformation ausgerichtet sein. Daneben sollte die Unterstützung von Kunst und Kultur besondere Berücksichtigung finden.

Was kann das Land Baden-Württemberg aus Ihrer Sicht – auch in finanzieller Hinsicht – unternehmen, um die Zukunft des Hockenheimrings dauerhaft zu sichern?

Schrüfer: Der Hockenheimring könnte mit entsprechender Konzeption ganzjährig für kulturelle Veranstaltungen und Festivals genutzt werden und sich dadurch gegebenenfalls selbst finanzieren. Dem Motorsport sollte dabei aus Umweltgründen allenfalls ein geringer Nutzungsanteil eingeräumt werden. Sollte kein finanziell tragfähiges Konzept gefunden werden, könnte über eine Entsiegelung der Flächen und Ausweisung als Naturschutzgebiet nachgedacht werden.

Wie sehen Sie die finanzielle Zukunft der Kollerfähre in Brühl?

Schrüfer: Die Kollerfähre trägt in meinen Augen das Siegel „Erhaltenswert“. Allerdings muss auch hier eine nachhaltige Finanzierung nicht ausschließlich aus Steuergeldern sichergestellt werden.

Wie sehen Sie die Zukunft der Geothermie in der Region?

Schrüfer: Die Geothermie hat als Form der umweltfreundlichen Energiegewinnung enormes Potenzial, welches mit den notwendigen Sicherheitsvorkehrungen genutzt werden sollte.

Thema Entenpfuhl Ketsch: Wie ist Ihre Haltung dazu und was würden Sie diesbezüglich unternehmen?

Schrüfer: Das Vorhaben Entenpfuhl ist als weiteres naturzerstörendes Projekt klar abzulehnen. Alternative: Recyclingquote bei Bauschutt erhöhen.

Schwetzingen schmückt sich gern mit dem Beinamen „Kulturstadt“. Ist Ihnen Kultur wichtig? Wenn ja: Welchen Ansatz verfolgen Sie zur Förderung in der Region?

Schrüfer: Ja. Die bestehenden kulturellen Angebote sind äußerst vielfältig und sprechen ein breites Publikum an. Dieses Portfolio sollte gerade aufgrund der Corona-Krise – auch abseits des „Mainstreams“ – weiter gefördert werden.

Worauf freuen Sie sich am meisten, sobald die Corona-Lage es wieder erlaubt?

Schrüfer: In einem gemütlichen Biergarten mit Freunden ein kühles Weißbier zu genießen.

