"Pinocchio" im Theater am Puls

Schwetzingen. Eine weitere Vorstellung des Stücks "Pinocchio" gibt es am heutigen Sonntag, 12. Dezember, um 16 Uhr im Theater am Puls zu bestaunen. Laut Intendant Joerg Steve Mohr handelt es sich keineswegs um eine Produktion nur für Kinder, sondern ebenso für Erwachsene. Geeignet sei es ab einem Alter von 8 Jahren. Karten kosten 24 Euro für Erwachsene, der ermäßigte Preis beträgt 18 Euro. Für Kinder bis 12 Jahre kostet ein Ticket 12 Euro. Es gelten 2Gplus-Bedinungen für die Teilnahme an der Veranstaltung.

