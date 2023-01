Pit Goss mimt Udo Lindenberg in Schwetzingen

Schwetzingen. Er heißt in Wirklichkeit Pit Goss und mimt (den echten) Udo Lindenberg wie kein anderer. Mit seiner Band „Panik Syndikat“ und einigen Überraschungsgästen beamt er sein Publikum in die Welt von Paula aus St. Pauli, Riki Masorati mit dem Bleifuß, Johnny Controlletti aus der Chicago-Bar. Während Woddy Woddy Wodka vom Weltall erleuchtet durch die Decke zischt, läuft hoch im Norden die Honkytonky-Show. Trotz Straßenfiebers ist alles unter Kontrolle und Rudi Ratlos macht sein Ding auf der Andrea Doria bei den Boogie Woogie Mädchen. Steht nicht irgendwo ein Cello im Keller? Vielleicht in der Gaststätte „Blaues Loch“ in der Zeyherstraße 3 in Schwetzingen? Dorthin kommt das „Panik Syndikat“ am Samstag, 14. Januar. Los geht’s um 20.30 Uhr.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Den Abend gestalten an den Gitarren D. D. Dymke und Pascal Petillon mit. Für druckvollen Groove sorgen Frank Wollschläger am Schlagzeug und Wilfried Haas am Bass. Für Keyboardteppiche und Soloeinlagen sorgt Henning Bogs. Versprochen wird eine Show zum Mitrocken oder Mitsingen – ganz nach Geschmack.

Udo Lindenberg? Von wegen: Das ist Pit Gross! Aber er lässt’s krachen wie das Original. © Panik Syndikat

Karten gibt es im „Blauen Loch“ für 11 Euro im Vorverkauf (Abendkasse 14 Euro). Reservierungen unter der Nummer 06202/2 13 60.