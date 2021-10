Pkw beschädigt und anschließend geflüchtet

Schwetzingen. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer hat vermutlich beim Rangieren einen in der Hölderlinstraße geparkten VW beschädigt und hat sich anschließend von der Unfallstelle entfernt. Der 31-jährige Geschädigte stellte seinen Pkw am Mittwochabend, 21. Oktober, gegen 23 Uhr auf Höhe der Hausnummer 5 am Fahrbahnrand ab, wie die Polizei mitteilte. Am nächsten Morgen entdeckte er gegen 10.40 Uhr dass der vordere linke Radkasten seines Fahrzeugs eingedellt war. Die Höhe des Sachschadens ist nach aktuellen Polizeiangaben noch unbekannt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das Polizeirevier Schwetzingen hat die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht aufgenommen und sucht nun nach Zeugen, die den Unfallhergang womöglich beobachtet haben oder Hinweise auf den Unfallverursacher geben können. Sie werden gebeten, sich unter Telefon 06202/2880 zu melden.