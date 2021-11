Pkw überschlägt sich

Ein Verkehrsteilnehmer, der die B535 von Schwetzingen kommend in Richtung Heidelberg befuhr, meldete am Sonntag gegen 20.30 Uhr einen verunfallten Pkw auf Höhe der Abfahrt Plankstadt/Eppelheim. Beim Eintreffen des ersten Funkstreifenwagens stellten die Polizeibeamten einen verunfallten Ford Fiesta fest.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war der 51-jährige Fahrzeugführer zuvor aus bislang unbekannter Ursache in der Abfahrt von der Fahrbahn abgekommen und auf die in diesem Bereich angebrachte Leitplanke aufgefahren.

In der Folge überschlug er sich mit seinem Fahrzeug und kam auf der Seite zum Liegen. Der 51-Jährige wurde hierbei nicht verletzt und konnte seinen Fiesta selbstständig verlassen. Noch unter den Eindrücken des Unfallgeschehens stehend wurde der Mann durch einen vorbeifahrenden Verkehrsteilnehmer kurzerhand nach Hause gebracht. Von dort aus setzte der Unfallverursacher einen Notruf ab.

Zum Ausleuchten und Absperren der Unfallstelle war die Freiwillige Feuerwehr aus Plankstadt mit insgesamt vier Fahrzeugen und 18 Einsatzkräften vor Ort. Die Unfallaufnahme erfolgte durch Beamte des Polizeireviers Schwetzingen. An dem Ford Fiesta entstand Totalschaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Der entstandene Sachschaden an der Leitplanke beträgt etwa 3000 Euro. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme musste der rechte Fahrstreifen der B535 gesperrt werden. Zu Verkehrsbehinderungen kam es hierdurch jedoch nicht. Ob und in wieweit sich der 51-Jährige dem Tatbestand der Unfallflucht schuldig gemacht hat, ist Gegenstand weiterer Ermittlungen. zg

