Planung der Kolpingsfamilie sieht wieder Martinsumzug vor

Die Kolpingsfamilie Schwetzingen hat nach zwei Jahren Corona-bedingter Zwangspause wieder eine Mitgliederversammlung im Josefshaus hinter der St.-Pankratius-Kirche abgehalten. Franz Kimmel vom Leitungsteam freut sich über viele Mitglieder, besonders den Ehrenvorsitzenden Günther Röser. Mit dem Lied „Wir sind Kolpingssöhne“ wurde die Versammlung eröffnet.

Die Sprecherin des Leistungsteams, Susanne Muth, berichtete über die Jahre 2020 und 2021, beide natürlich von Corona geprägt. Daher mussten viele Veranstaltungen wie das Grillfest, Vorträge und Adventsbesinnung vor allem 2020 ausfallen. Besonders schmerzlich war – vor allem auch für die teilnehmenden Kinder – dass die Martinsumzüge nicht standfinden konnten. Susanne Muth erinnerte auch noch an die beiden verstorbenen Präside Bernhard Ihle sowie Wolfgang Gaber und würdigte die Arbeit des Vorstandes.

Selbst ist die Frau: Porto gespart

Peter Schwab und Reinholdt Lovasz (r.) würdigen Willi Klemm. © Muth

Kassenwartin Irmgard Moll-Umhey verlas beide Kassenberichte, es wurde gut gehaushaltet, an manchen Stellen sogar eingespart, etwa beim Porto. Die meisten Mitgliederbriefe wurde von ihr nämlich per Fahrrad und Hand eingeworfen. Kassenprüfer Günter Woitalla bescheinigte ihr daher eine korrekt Kassenführung.

Als nächster Punkt standen Neuwahlen für den Vorstand der Kolpingsfamilie auf dem Programm. Pfarrer Reinholdt Lovasz übernahm die Wahlleitung für das Leitungsteam, für das Franz Kimmel, Susanne Muth und Peter Schwab vorgeschlagen wurden. Sie wurden per Akklamation einstimmig gewählt. Die nächsten Abstimmungen erfolgten ebenfalls per Akklamation – auch wieder einstimmig: Präses Reinholdt Lovasz, Kassenwart Alfred Neubrand, Kassenprüfer Günter Woitalla und Willi Roßrucker sowie Irmgard Moll-Umhey und Michael Muth als weitere Vorstandsmitglieder.

Neues Mitglied Michael Muth

Des Weiteren verabschiedete die Kolpingsfamilie eine Satzung. Peter Schwab erklärte, dass diese nicht nur bei der Mitgliederversammlung auf den Weg gebracht werden, sondern auch vom Bundesverband abgenommen muss. Er las jeden Paragrafen mit oder ohne Änderung abschnittsweise vor. Die Mitglieder votierten dann – auch wieder einstimmig. Die gesamte Satzung musste nochmals bestätigt werden. Es gab zudem Änderungen bei der Beitragsordnung, die Irmgard Moll-Umhey erläuterte.

Peter Schwab nahm schließlich die Ehrungen für langjährige Mitglieder vor, die ein Präsent erhielten. Gewürdigt wurde zudem Willi Klemm, der nach zwölf Jahren aus dem Vorstand ausscheidet, der Kolpingsfamilie aber weiter treu bleibt.

Ein besonderer Dank ging an Irmgard Moll-Umhey, weil sie für 25 Jahre als Kassiererin professionell die Kasse geführt hat. Sie erhielt ein kleines Dankpräsent. Zum Abschluss der Ehrungen wurde mit Michael Muth ein neues Mitglied begrüßt. Er bekam eine Nadel angesteckt.

Das ist in Planung

Bevor der neue Präses Reinholdt Lovasz ein Gebet und Schlusswort sprach, ging Peter Schwab auf verschiedene Aktivitäten ein wie die Planung und Durchführung von Veranstaltungen bei der Seniorenarbeit zusammen mit dem Forum Älterwerden in der Pfarrgemeinde, aktuelle Hilfe für Flüchtlinge bei Aktionen der Pfarrgemeinde, ein gemeinsames Sommerfest für Generationen mitgestaltet vom Forum Älterwerden mit der Unterstützung der Firmlinge sowie Ausflüge. Zusätzlich erläuterte er, dass die Kolpingsfamilie eine Bildungs- und Aktionsgemeinschaft, die Veranstaltungen in einer anderen Form ausführen möchte. Auch einen Martinsumzug soll es wieder geben, so Corona es zulässt.

