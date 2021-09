Platz in Schwetzingen erhält Namen

Schwetzingen. Am 4. Februar 2021 jährte sich der Geburtstag von Reichspräsident Friedrich Ebert zum 150. Mal. Dieses Jubiläum nahm der Gemeinderat der Stadt Schwetzingen zum Anlass, um den namenlosen Platz im Kreuzungsbereich von Friedrich-Ebert-Straße und Walter-Rathenau-Straße in Friedrich-Ebert-Platz zu benennen. Durch den Neubau der Flüwo-Wohnungsbaugesellschaft entstand hier ein einladendes Stadtquartier mit Wohlfühlcharakter und moderner Platzgestaltung. Eine Informationstafel des Historischen Pfads mit der Lebensgeschichte von Friedrich Ebert bereichert zudem den Platz. Dieser Platz wird an diesem Dienstag, 14. September, um 17 Uhr offiziell eingeweiht. Professsor Dr. Braun von der Stiftung Reichspräsident-Friedrich-Ebert-Gedenkstätte wird in einem Kurzvortrag an Friedrich Ebert erinnern.

