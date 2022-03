Podiumsdiskussion: Wie Frauen gesehen werden möchten

Schwetzingen. Den internationalen Weltfrauentag nahm die muslimische Frauenorganisation „Lajna Imaillah“ der Ahmadiyya-Muslim-Jamaat-Gemeinde zum Anlass, in einer Onlineveranstaltung auf die aktuelle Lage der Frauen aufmerksam zu machen.

Eingeladen waren alle, die mehr zu diesem Thema erfahren und sich dazu äußern wollten. Durch den Abend führte Moderatorin Samina Tabassum, Beauftragte für den interreligiösen Dialog der Frauenorganisation „Lajna Imaillah“ in Schwetzingen. Sie freute sich über Zuschaltung von fast 50 Teilnehmern und begrüßte neben den Podiumsgästen Dr. Rajya Karumanchi-Dörsam, interkulturelle Promotorin für den Regierungsbezirk Karlsruhe, Margit Rothe, Diakonin der evangelischen Kirchengemeinde Schwetzingen, Anna Alvi, Promotionsstudentin aus Hockenheim, und Enni Malik, Verwaltungsinformatikerin aus Schwetzingen, auch die Jugendreferentin Andrea Kroll, die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen Kathrin Vobis-Mink sowie die Stadträtin Rita Erny.

Der Ablauf des Abends sah folgendermaßen aus: Nach der Rezitation eines Verses aus dem Qu-rân auf Arabisch und Deutsch gab es ein Gespräch mit den Podiumsgästen, anschließend wurde die Runde für alle Teilnehmer zum Austausch geöffnet. Zunächst jedoch stellte Samina Tabassum kurz die Ahmadiyya- Muslim-Jamaat-Gemeinde und insbesondere die Frauenorganisation vor, die auch über eine Abteilungen für Bildung und Erziehung verfügt.

Autonomie und Selbstverfügung

Dann gingen die Gesprächsteilnehmerinnen aus muslimischer und christlicher Sicht auf die von Tabassum gestellte Frage, was für sie Empowerment bedeutet, ein. Von allen wurde der Begriff mit Selbstbefähigung, Stärkung, Autonomie und Selbstverfügung in Verbindung gebracht. Für Karumanchi-Dörsam zum Beispiel bedeutet Empowerment unter anderen Selbstbestimmung, Unabhängigkeit sowie Stärkung der Fähigkeit nicht nur auf individueller Ebene, sondern auch auf der Gemeinschaftsebene. Aus Margit Rothes Sicht bedeutet Empowerment, selbstständig, selbstbestimmt und verantwortlich zu handeln und so auch angenommen zu werden, aber auch andere Menschen zum selbständigen, verantwortlichen Handeln anzuregen und zu ermutigen. Anna Alvi schloss sich den Vorrednerinnen an und fügte hinzu: „Empowerment bedeutet für mich zudem, dass ich so sein kann, wie ich möchte und meine Überzeugungen, meine Spiritualität frei ausleben darf. Dazu gehört auch das Tragen des Kopftuchs und so akzeptiert zu werden, wie auch ich die Überzeugungen der anderen respektiere.“ Als emanzipierte muslimische Frau ist für Enni Malik Empowerment, dass sie ihr Leben so gestalten darf, um Zufriedenheit zu erlangen, das heißt, mit sich selbst in Frieden zu sein.

Gleichberechtigung thematisiert

Dabei ist ihre Rolle als Frau mit ihren Rechten und Pflichten fest am Glauben und an ihren Überzeugungen gebunden. Viel wurde anschließend über die Vereinbarkeit von verschiedenen Ansprüchen, von Wünschen und Aufgaben diskutiert und Stellung zu Fragen genommen wie: Was sind die größten Herausforderungen, denen Frauen heutzutage gegenüberstehen? Wie schaffen sie es, ihre täglichen Herausforderungen zu meistern? Die Antworten der Rednerinnen bewiesen, dass es in der heutigen Zeit immer noch schwierig ist, Familie und Beruf zu vereinbaren, die Frau aber soll „ihr Licht nicht unter den Scheffel stellen“, ihre Fähigkeiten nicht herunterspielen, sondern zeigen, dass sie oft besser als Männer alle ihre Aufgaben unter einen Hut bringen kann.

Auch die Gleichberechtigung wurde angesprochen und, dass Frauen mit Migrationshintergrund wegen weit verbreiteten Vorurteilen immer noch benachteiligt sind. Zu Wort meldete sich auch Hamda Soosn Chaudhry, bundesweite Vorsitzende der Organisation. Sie fasste die Motivation für dieses Veranstaltungsthema so zusammen: „Durch solchen Dialog fördern wir den Austausch, lernen uns gegenseitig besser kennen verstehen und machen uns die Stellung, die wir in der Gesellschaft haben, bewusster.“

Zum Schluss forderte Tabassum die Podiumsgäste auf, den Satz „Mein persönlicher Tipp für Women Empowerment ist …“ zu vervollständigen und öffnete gleichzeitig die Runde für alle Teilnehmer zum Austausch und Gespräch.