Poetry-Slam auf Französisch am Hebelgymnasium Schwetzingen

Schwetzingen. Beim Besuch von Profi-Poetry-Slammer Nico K am Hebelgymnasium konnte dieser mit seinen Fähigkeiten beeindrucken: Aus französischen zwanzig Begriffen, die ihm die Schüler gegeben hatten, improvisierte er ein Rap-Gedicht, das so souverän klang, als habe er es schon lange eingeübt.

Die Wort-Vorgaben waren Gedanken zur Poesie, zu ihrer Wirkung sowie zu ihren – teilweise verrückten – Inhalten. Und daher musste Nico K spontan verschiedene Gefühle sowie ein Huhn und einen Schädel in sein französisches Gedicht einbauen.

Poetry-Slammer am Hebelgymnasium Schwetzingen: Schüler in den Bann gezogen

Mit diesem Einstieg hatte der Künstler aus Frankreich die Schüler der 7 c sofort begeistert und in seinen Bann gezogen. Die Französischlehrerin Sylvana Huber hatte den Poeten eingeladen. Er kam in Begleitung der Französin Emilie Salinier, die diese Schulangebote des Karlsruher „Centre Culturel Franco-Allemand“ betreut und organisiert. Das deutsch-französische Kulturzentrum bietet seit einem Jahr Mitmach-Stunden zu Poetry-Slam, Theater oder Zirkus an.

Der Plan, die Schüler spielerisch zum Sprechen zu motivieren, ging bei den beiden Klassen 6 c und 7 c auf. Nach anfänglicher Schüchternheit nannten die Schüler ihre Hobbys und mussten anschließend drei damit verbundene Begriffe plus passende Reimwörter suchen.

Das Ringen um die geeigneten Worte brachte sie ihrem ersten Vierzeiler in französischer Sprache näher. Und das Unerwartete gelang: Am Ende der Doppelstunde hatte jeder ein kleines, sich reimendes Gedicht geschrieben, das er vortrug. Dieser klasseninterne Poetry-Slam war kein Wettbewerb – Denn jeder ist ein Sieger und der Preis ist der Stolz über das eigene literarische Kunstwerk – en français!