Polizei erteilt Platzverweise

Wie Polizei und Ordnungsamt bestätigten, gab es am Montagabend eine Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen im Stadtzentrum. Laut Auskunft der Pressestelle der Polizei in Mannheim versammelten sich die Teilnehmer der nicht genehmigten Demonstration zuerst auf dem Bahnhofsvorplatz in Schwetzingen. Dort erteilten die Einsatzkräfte erste Platzverweise.

Die Menschen teilten sich auf, „spazierten“ durch die Stadt in Richtung Rathaus. Dort versuchten Versammlungsteilnehmende, Kerzen aufzustellen. Das verhinderten die Polizeibeamten und erteilten in Abstimmung mit der Stadt als Versammlungsbehörde auch hier wieder Platzverweise, sodass sich dann die Versammlung friedlich auflöste. In der Spitze sollen bis zu 150 Teilnehmende gezählt worden sein.

Nach Angaben der Polizei wurde über Soziale Medien und Messenger-Dienste zu dieser Demo aufgerufen, die seitens der Behörden in die Querdenker-Szene einsortiert wird. Die Polizei stellte etliche Personalien fest.

Es drohen Bußgelder

Da es sich um eine nicht genehmigte Kundgebung handelte, müssen die Teilnehmenden wegen des Verstoßes gegen das Versammlungsrecht mit Bußgeldern rechnen. Das Ordnungsamt bestätigte auf Anfrage, dass keine Anmeldung vorgelegen habe und auch kein Versammlungsleiter benannt gewesen sei. Falls dieser ermittelt werden könne, drohe ihm eine Geldbuße odas sogar eine Freiheitsstrafe wegen einer nicht angemeldeten Versammlung.

Dass es nicht die erste Demonstration gewesen sein soll, wie Passanten berichteten, davon hatte das Rathaus keine Kenntnis. Vereinzelt habe man Grablichter auf der Treppe des Rathauses wahrgenommen, die jedoch zum damaligen Zeitpunkt keiner Gruppierung oder Ansammlung zugeordnet werden konnten.

Kritik von Andre Baumann

Der Landtagsabgeordnete der Grünen, Dr. Andre Baumann, kommentierte das Geschehen vom Montagabend in einer Pressemitteilung: „Es gibt ein Demonstrationsrecht; das ist im Grundgesetz fest verankert. Für mich stellt sich jedoch die Frage, ob die Demonstration angemeldet und genehmigt war“, sagt er und betont: „Es gibt natürlich auch ein Recht auf eine eigene Meinung. Aber es gibt kein Recht auf eigene Fakten, auf eigene Zahlen. Fakt ist, dass auf Corona-Intensivstationen fast ausnahmslos ungeimpfte Patientinnen und Patienten liegen. Fakt ist, dass Ungeimpfte die Treiber der Pandemie sind. Darum ist das Impfen das wirksamste Mittel, um Menschenleben zu retten, unsere Freiheit zu sichern und um uns aus der Pandemie herauszuführen.“ kaba/ali