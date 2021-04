Schwetzingen. Die Polizei hat am Mittwoch eine Vermisstensuche nach einem 85-jährigen Mann in Schwetzingen erfolgreich beendet. Gegen 15 Uhr wurde der Senior dank eines Zeugenhinweises wohlbehalten in der Nähe eines Möbelhauses in Schwetzingen angetroffen, teilte die Polizei am Nachmittag mit. Er sei danach in sichere Obhut gebracht worden.

Der 85-Jährige hatte am Vormittag das örtliche Krankenhaus verlassen, in dem er behandelt wurde. Der Senior sei laut Angaben der Polizei desorientiert und auf Hilfe angewiesen gewesen. Das Polizeipräsidium Mannheim fahndete mit einem Großaufgebot im Bereich Schwetzingen nach dem Vermissten. Neben einem Hubschrauber und mehreren Streifenwagen wurde auch ein Mantrailer-Hund bei der Suche eingesetzt.