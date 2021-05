Polizei findet Drogen

Die Polizei hielt am Sonntagabend gegen 19.45 Uhr ein Auto mit zwei Männern im Ostpreußenring in Schwetzingen an. Da Marihuanageruch aus dem Pkw drang, wurde das Fahrzeug durchsucht.

AdUnit urban-intext1

Zunächst wurden drei Päckchen mit geringen Mengen des Stoffes im Handschuhfach aufgefunden. In einer Tasche im Kofferraum fielen den Beamten weitere 50 Gramm Cannabis sowie wenige Gramm Amphetamin in die Hände. Beim Eigentümer der Tasche, einem 37-jährigen Griechen, wurden zudem mehrere hundert Euro in szenetypischer Stückelung sichergestellt. Nach Abschluss der ersten Ermittlungsschritte wurde der 37-Jährige wieder auf freien Fuß gesetzt und Ermittlungen gegen ihn eingeleitet. Ob der 33-jährige Fahrer ebenfalls gegen das Betäubungsmittelgesetz verstieß, ermitteln die Beamten jetzt. pol