Polizei stoppt unter Drogeneinfluss stehenden Fahrer

Schwetzingen. Ein unter Drogeneinfluss stehender Autofahrer ist am Samstagnachmittag in Schwetzingen von der Polizei gestoppt worden. Er war zuvor gegen 14 Uhr durch unsichere Fahrweise im Schälzigweg aufgefallen. Das teilte die Polizei am Montag mit.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Beamten, die dem 37-Jährigen zuvor hintergefahren waren, bemerkten, dass dieser Schlangenlinien fuhr und forderten ihn zum Anhalten auf. Es war dem Mercedesfahrer aufgrund des Drogenkonsums kaum möglich das Auto ordnungsgemäß abzustellen. Als die Polizeibeamten den Mann schließlich kontrollierten, war dieser desorientiert und konnte den Anweisungen nur schwer Folge leisten. Auch körperliche Anzeichen, die auf den Konsum von Betäubungsmitteln hindeuteten,stellten die Polizisten fest.

Der Autofahrer bestätigte den Verdacht der Beamten und gab an, regelmäßig Marihuana zu konsumieren. Die Durchführung eines Urintests lehnte der 37-Jährige jedoch vehement ab, weshalb diesem auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen wurde. Nachdem die polizeilichen Maßnahmen beendet waren, durfte der Mann gehen. Er muss nun mit einem Fahrverbot rechnen.