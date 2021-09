Polizei sucht 16 Jahre alte Jugendliche: Wer hat Hinweise?

Rhein-Neckar. Die Polizei sucht in der Region Rhein-Neckar nach der 16 Jahre alten Britney M. (Link zum Bild), die bereits seit Freitagvormittag vermisst wird. Wie die Behörde am Dienstag mitteilte, wurde sie zuletzt in einer Aufnahmegruppe für Jugendliche in Heidelberg gesehen. Danach habe sie die Gruppe verlassen, ohne andere Personen über ihren weiteren Aufenthaltsort in Kenntnis zu setzen.

Die 16-Jährige könnte sich laut Polizei in Heidelberg, Mannheim oder Mosbach aufhalten. Bisher verliefen die Fahndungsmaßnahmen ohne Erfolg.

Die Polizei beschrieb die Vermisste mit einer Größe von rund 1,70 Meter und einem Gewicht von etwa 65 Kilogramm. Sie habe glatte, braune, schulterlange Haare.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0621/174-4444 oder dem Notruf 110 entgegen.

