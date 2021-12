Polizei sucht nach Einbruch Zeugen

Schwetzingen. Zu einem Wohnungseinbruch ist es in der Zeit zwischen 23.30 Uhr am Montag, 20. Dezember, und 17 Uhr am Dienstag, 21. Dezember, in der Schwetzinger Ludwigstraße gekommen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Bisher unbekannte Täter hatten eine Wohnungstür aufgehebelt, was der Bewohner aufgrund von Hebelspuren am Türrahmen bemerkte, als er nach Hause kam. Die Tür ließ sich zudem nicht mehr richtig schließen. Innerhalb der Wohnung sei nichts Auffälliges zu erkennen gewesen, es fehle auch nichts. Zeugen werden gebeten, sich dem Polizeirevier Schwetzingen unter der Nummer 06202. 288-0 in Verbindung zu setzen

