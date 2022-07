Polizei sucht nach rücksichtslosem Autofahrer – Passant in Plankstadt angefahren

Plankstadt. In Plankstadt sucht die Polizei nach einem rücksichtslosen Autofahrer, der durch sein Verhalten am Montagnachmittag sogar einen Passanten verletzt hat. Der 57-jährige Geschädigte war am Montag, kurz vor 13 Uhr, mit seinem Audi auf der K4147 hinter einem weißen Smart von Eppelheim in Richtung Plankstadt unterwegs. Als im Gegenverkehr ein dunkler Audi auf riskante Art und Weise überholte, mussten sowohl der 57-Jährige als auch der Smart-Fahrer nach rechts ausweichen, um einen Frontalzusammenstoß mit dem Überholenden zu vermeiden. Da der Audi anschließend einfach davonfuhr, wendete der 57-Jährige und folgte dem rücksichtslosen Audi-Fahrer.

Als dieser seinen Audi in der Grenzhöfer Straße auf einem Parkplatz abstellen wollte, stellte ihn der 57-Jährige zur Rede und wollte mit seinem Mobiltelefon ein Foto des Fahrzeugs fertigen. Daraufhin fuhr der Unbekannte mit dem Audi auf den 57-jährigen Mann zu und touchierte ihn mit der Fahrzeugfront, wodurch der Mann leichte Verletzungen erlitt. Anschließend fuhr der Unbekannte davon.

Der Fahrer des Fahrzeugs wird wie folgt beschrieben:

- Männlich

- Ca. 18 Jahre alt

- Hellblonde, kurze Haare

- Schlank

- Trug eine Brille

Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen dunklen Audi Avant mit getönten Scheiben gehandelt haben. Ca. fünf bis zehn Jahre alt, mit silberner Dachreling. Möglicherweise handelte es sich um einen Audi A4.

Polizei Plankstadt sucht nach rabiatem Audifahrer – Zeugenaufruf

Im Fahrzeug saßen weitere Personen, die der Geschädigte nicht näher beschreiben konnte.

Die Polizei sucht weitere Geschädigte sowie Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum gesuchten Fahrzeug und dessen Insassen geben können. Insbesondere wird die Fahrerin oder der Fahrerin des weißen Smart gesucht, der vor dem Audi des 57-Jährigen fuhr und ebenfalls ausweichen musste. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwetzingen, Tel.: 06202/288-0 zu melden.