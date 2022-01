Schwetzingen. Die Polizei sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag, 17. Januar, ereignet hat. Ein 49-Jähriger fuhr um 17.15 Uhr mit seinem Mazda von der Vierten Industriestraße in die Talhausstraße ein. Ein 18-Jähriger war auf der Talhausstraße unterwegs. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem niemand verletzt wurde. Beide Fahrer gaben an, bei Grün gefahren zu sein. Informationen unter Telefon 06205/2 86 00 erbeten.

