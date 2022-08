Polizei warnt: Sinsheimerin in WhatsApp-Betrugsfalle getappt

Sinsheim / Rhein-Neckar-Kreis. Mit einer skrupellosen und dreisten Masche machen Betrüger immer wieder Jagd auf WhatsApp-Nutzer in der Region Rhein-Neckar. Mit Nachrichten, wie "Mama, mein Handy ist kaputt. Ich habe eine neue Nummer." versuchen die Unbekannten immer wieder, sich als Familienangehörige auszugeben und so Geld von ihren Opfern zu ergaunern.

Wie die Polizei Mannheim jetzt mitteilt, versuchen die Betrüger meist, ältere Personen in Nachrichten und Telefonaten unter Druck zu setzen, indem sie Notsituationen erfinden und um Geld bitten. Dieses soll dann an ihnen unbekannte Empfänger überwiesen werden.

Rhein-Neckar: Polizei warnt vor WhatsApp-Betrügern

So auch geschehen im Fall einer 59-jährigen Frau, die am Mittwoch Opfer dieser Betrugsmasche wurde, obwohl in den letzten Wochen durch viele öffentliche Bekanntmachungen und Meldungen davor gewarnt wurde.

Gegen 17.30 Uhr erhielt die Frau eine WhatsApp Nachricht, welche angeblich von ihrer Tochter mit einer "neuen" Nummer geschickt wurde. Die angebliche Tochter bat die 59-Jährige, einen angeblich offenen Rechnungsbetrag dringend zu begleichen. Im Glauben daran, ihre Tochter zu unterstützen, überwies die hilfsbereite Mutter rund 1.500 Euro auf ein Konto, das die Betrügerin ihr mitteilte.

WhatsApp-Betrug in Sinsheim: Betrugsdezernat Heidelberg ermittelt

Als die angebliche Tochter um eine weitere Überweisung bat, wurde die 59-Jährige stutzig und setzte sich mit Ihrer Tochter in Verbindung. Dabei stellte sich der Betrug heraus. Nun ermittelt das Betrugsdezernat der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg in dem Fall.

Die Ermittler bitten wiederholt eindringlich um Vorsicht und raten zu Misstrauen, wenn WhatsApp-Nachrichten von angeblichen Familienangehörigen eintreffen und auf diese Art und Weise um Geld bitten.

Die Tipps der Beamten lauten konkret:

- Angeschriebene sollten sich davon nicht unter Druck setzen lassen und nicht antworten.

- Zunächst sollte unbedingt persönlich oder über die bekannten Telefonnummern geklärt werden, ob es sich bei dem Absender wirklich um Familienangehörige handelt.

- Niemals sollte man sich verleitet fühlen, vorschnell Geld auf ein unbekanntes Konto zu überweisen.

Außerdem ist für die Ermittler wichtig: Ein vollendeter Betrug, aber auch bereits ein Betrugsversuch, sollte unverzüglich bei der örtlichen Polizeidienststelle angezeigt werden.