Polizei warnt vor betrügerischen Forderungsschreiben einer nicht existierenden Inkassofirma

Rhein-Neckar. Aktuell sind betrügerische Forderungsschreiben einer nicht existierenden Coburger Inkassofirma in Umlauf. Die Polizei und die Verbraucherzentrale warnen in einer gemeinsamen Pressemitteilung vor dem Betrug. Nach Angaben der Verbraucherzentrale läuft das Fake-Inkasso-Schreiben unter dem Namen Forderungsmanagement & Rechtsanwälte Milan Delic mit Sitz in Coburg.

Dort werden Betroffene unberechtigterweise zu einer Zahlung von 199,28 Euro aufgefordert. Diese sollen umgehend auf ein mit rumänischer IBAN angegebenes Konto überwiesen werden. Gedroht wird mit der Beauftragung eines Gerichtsvollziehers mit der Zwangsvollstreckung, Pfändung zukünftiger Einnahmen sowie einer SCHUFA-Meldung, wenn keine Zahlung erfolge. Zudem entstünden weitere erhebliche Kosten.

Angeblich handele es sich bei dem Schreiben um einen „Offiziellen Partner der SCHUFA“ handele. Auf Nachfrage hatte die SCHUFA erklärt, dass der Versender sich fälschlicherweise als „SCHUFA-Partner“ ausgebe. Die SCHUFA gehe bereits juristisch gegen die Betrüger vor. Die unberechtigte Forderung sollte laut Verbraucherzentrale auf keinen Fall bezahlt werden.