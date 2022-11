Polizeieinsatz in der Heidelberger Altstadt – Verkehrsbehinderungen aufgehoben

Heidelberg-Altstadt. Drohungen gegenüber Studierenden haben die Polizei in Heidelberg am Mittwoch in Atem gehalten. Denn nachdem am Morgen eine psychisch auffällige Person das Universitätsgebäude in der Karlstraße betreten und verbale Drohungen gegenüber Studierenden geäußert hatte, wurde das Gebäude geräumt und der Bereich großräumig abgesperrt. Das gibt die Polizei in einer Pressemitteilung bekannt. Die Person konnte in der Folge widerstandslos festgenommen werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Verkehrssperrungen am Karlsplatz, der Karlstraße und im Bereich Kisselgasse/ Ecke Hauptstraße sowie im Bereich Karlstraße/ Ecke Plankengasse sind mittlerweile wieder aufgehoben und für den Personen- sowie Fahrzeugverkehr freigegeben.