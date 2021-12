Posaunenchor denkt an Weihnachten an Kranke und Senioren

Schwetzingen. Pandemiebedingt etwas anders als in den zurückliegenden Jahren erfreute der Posaunenchor Oftersheim-Schwetzingen an Heiligabend die Bewohner in der GRN-Klinik und dem dazugehörigen Pflegeheim.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nach dem in die Krankenzimmer übertragenen Gottesdienst in der Krankenhauskapelle, musikalisch gestaltet von Kirchenmusikdirektor Detlev Helmer, ertönten vor dem Pflegeheim und anschließend vor dem Krankenhaus bekannte geistliche und volkstümliche Advents- und Weihnachtslieder. Das Repertoire reichte von „Es ist ein Ros entsprungen“, „Freut Euch ihr lieben Christen“, „Fröhlich soll mein Herze springen“ über „Hört der Engel helle Lieder“, „Ich steh an deiner Krippen hier“ bis zur „Stillen Nacht“. Natürlich durfte auch „Ihr Kinderlein kommet“ nicht fehlen, was insbesondere auf die Wöchnerinnen in der Entbindungsstation ausgerichtet war. Immer wieder hörte man aus den geöffneten Fenstern und auch von einer kleinen Schar, die sich am Platz vor dem Krankenhaus versammelt hatte, begeisterten Applaus. Krönender Abschluss war „Oh Du Fröhliche“ – machtvoll intoniert mit zwei Überstimmen.

Bereits eine Woche zuvor, am vierten Advent gestaltete der Posaunenchor unter Leitung von Detlev Helmer den Gottesdienst in der Stadtkirche Schwetzingen mit anspruchsvollen Stücken wie „Sonata Nr. 8“ von Giovanni Gabrieli und der „Fuge g-Moll“ von Johann Sebastian Bach. In etwas abgewandelter Form eines Kurrendeblasens besuchte die Bläsergruppe im Anschluss an den Gottesdienst des Hebelhauses in Schwetzingen und das Siegwald-Kehder-Haus in Oftersheim und erfreute die Bewohner mit bekannten Adventsliedern unter Leitung von Vizedirigent Ralf Krumm. Den Abschluss des weihnachtlichen „Bläsermarathons“ bildete der Festgottesdienst am ersten Feiertag in der Christuskirche in Oftersheim, bei dem die 15 Bläserinnen und Bläser den hohen Leistungsstand der musikalischen Aufführung demonstrierten. zg

Mehr zum Thema Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Lutherhaus Das größte Krippenspiel, das Schwetzingen je erlebt hat Mehr erfahren Schwetzingen Schwetzingen: Das größte Krippenspiel, das es je in Schwetzingen gab 14 Bilder Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Zweiter Weihnachtsfeiertag in Schwetzingen Darum sind Familie und Engel so wichtig für uns Mehr erfahren