Posaunistenformation „Millennium“ kommt ins Palais Hirsch

Schwetzingen. Die Formation „Millennium“ besteht aus den aufregendsten deutschen Posaunisten der neusten Generation – und sie kommt nach Schwetzingen!

Nicolaj Wolf, Moritz Renner, Philipp Hayduk und Kai Baumgarten verbinden Modern Jazz mit Kammermusik in einer ungewöhnlichen wie aufregenden Besetzung. Sie geben am Samstag, 26. März, 20 Uhr ein Konzert im Palais Hirsch in Schwetzingen. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.

Mit innovativen Spieltechniken vermögen sie eine Vielfalt an Klangfarben zu schaffen, die das Publikum in ihren Bann zieht, heißt es in einer Pressemitteilung. Detailliert arrangierte Kompositionen lassen die Inspiration durch György Ligeti, Kenny Wheeler und Nils Wogram erkennen, sodass ein unverwechselbarer Sound entsteht. zg

